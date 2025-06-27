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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a Victor Osimhen cevabı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a Victor Osimhen cevabı!

        Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamasında taraftarların yaptığı Osimhen tezahüratlarının ardından başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan esprili yanıtlar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 23:50 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:50
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        Özbek'ten Buruk'a Victor Osimhen cevabı!
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        Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Bodrum'da düzenlenen özel bir organizasyonla zaferini kutladı.

        Okan Buruk ile başkan Dursun Özbek arasında geçen esprili diyalog geceye damgasını vurdu.

        Okan Buruk, transfer konusunda, "En güçlü şekilde kadromuzu hazırlayacağız." açıklamasını yaparken taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor." tezahüratları yaptı.

        Başarılı teknik adam, bu tezahüratın ardından gülerek "Tabii ki taraftar çıldırıyor başkanım, onu da göz ardı etmeyelim." dedi.

        DURSUN ÖZBEK'TEN YANIT

        Dursun Özbek de teknik adamına "Hocam Allah aşkına taraftar çıldırdı, sen de mi çıldırdın?" diye yanıt verdi.(Gülerek)

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