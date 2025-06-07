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        Haberler Magazin Eda Ece dürbün ile etrafı kolaçan etti - Magazin haberleri

        Eda Ece dürbün ile etrafı kolaçan etti

        Aslı Enver - Berkin Gökbudak ile Eda Ece - Buğrahan Tuncer, çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülendi. Ece, dürbünle etrafı kolaçan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:47
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        Dürbünle etrafı kolaçan etti
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncular Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak ve Eda Ece ile eşi Buğrahan Tuncer çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülendi.

        Ünlü oyuncular, çocuklarıyla ilgilenirken eşleri Buğrahan Tuncer ile Berkin Gökbudak ise tavla oynamayı tercih etti.

        Aslı Enver uzun süre telefon görüşmesi yaparken Eda Ece, dürbünle etrafı kolaçan ederek, gazeteci olup - olmadığını kontrol etti.

        Ünlü oyuncuların bayram tatilindeki aile saadeti objektiflere böyle yansıdı.

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