Eda Ece dürbün ile etrafı kolaçan etti - Magazin haberleri

Eda Ece dürbün ile etrafı kolaçan etti - Magazin haberleri

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncular Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak ve Eda Ece ile eşi Buğrahan Tuncer çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülendi.

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Ünlü oyuncular, çocuklarıyla ilgilenirken eşleri Buğrahan Tuncer ile Berkin Gökbudak ise tavla oynamayı tercih etti.

Aslı Enver uzun süre telefon görüşmesi yaparken Eda Ece, dürbünle etrafı kolaçan ederek, gazeteci olup - olmadığını kontrol etti.

Ünlü oyuncuların bayram tatilindeki aile saadeti objektiflere böyle yansıdı.