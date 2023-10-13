Dünyanın konuştuğu olay: Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası verildi!
Asya Şampiyonlar Ligi maçı için İran'a giden Cristiano Ronaldo, portresini çizen ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanıyor
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Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) grup maçları kapsamında takımı Al Nassr ile birlikte İran’a giden Cristiano Ronaldo izdihama neden olmuştu.
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Yaşanan izdiham nedeniyle Al Nassr’ın maç öncesi yapacağı idman iptal edilmişti.
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Al Nassr ile Persepolis arasında oynanan mücadeleyi ise Ronaldo'nun takımı 2-0 kazanmıştı.
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Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.
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99 KIRBAÇ CEZASI İLE YARGILANIYOR
Al Nassr ve Persepolis maçından sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.
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'Sarılma' üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şikayet etti. Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.
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"PİŞMANIM" DERSE CEZA AFFEDİLİR
Cristiano Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını iletirse 99 kırbaç cezası affedilecek.
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RONALDO, İRAN’A GİDECEK Mİ?
Al Nassr play-off turundan yükseldikten sonra Asya Şampiyonlar Ligi’nde yer alıyor. İran’ın Persepolis, Katar’ın Al-Duhail ve Tacikistan’ın Istiklol takımlarıyla birlikte E Grubunda yer alan Al Nassr, turnuvanın bu aşamasında İran’a dönmek zorunda kalmayacak.
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Ancak son 16’ya kalmaları ya da turnuvada ilerlemeleri halinde İran topraklarına dönmeleri gerekecek ve bu da CR7’nin Suudi takımının kafilesinde yer alması halinde İranlı yetkililer tarafından tutuklanarak cezasını çekmeye zorlanmasıyla sonuçlanabilir.
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