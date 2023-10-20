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        Haberler Dünya Dünyanın en tehlikeli peyniri: Satılması bile yasak!

        Bu peynir dünyanın en tehlikeli peyniri: Satılması bile yasak!

        Dünyanın en tehlikeli peyniri olarak bilinen Casu Marzu'nun satışı yasak. Koyun sütünden yapılan bu peyniri satmanın cezası ise 60 bin dolar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:40
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        • 1

          DÜNYANIN EN TEHLİKELİ PEYNİRİ SEÇİLDİ

          Dünyanın en tehlikeli peyniri olarak bilinen "Casu Marzu" koyun sütünden yapılıyor. Hatta peyniri satmanın cezası tam 60 bin dolar. İtaya'nın Sardinya Adası'nda yapılan geleneksel peynir binlerce yıldır tüketiliyor.

        • 2

          PEYNİR ÇÜRÜYÜYENE KADAR MAYALANDIRILIYOR

          Ancak binlerce yıldır tüketilmesine rağmen "Casu Marzu" 2009 yılından beri dünyanın en tehlikeli peyniri olarak Guinness Rekolar Kitabı'na girdi. Kokuşmuş peynir anlamına gelen "Casu Marzu" koyun sütünün çürüyüne kadar mayalandırılmasıyla elde ediliyor.

        • 3

          LARVALAR PEYNİRİ YUMUŞAK HALE GETİRİYOR

          Çürüyene kadar mayalanan peynirin üst tabakası kesiliyor ve sinek larvalarının oluşması için hazır hale getiriliyor. Zamanla peynirin içinde olgunlaşan larvalar dışkıları, peynirin yağlarını parçalayarak yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlıyor.

        • 4

          KURTLARLA TÜKETEN BİLE VAR

          "Casu Marzu" peynirini deneyen herkes tadını oldukça beğeniyor. Hatta kimi içindeki kurtlarla beraber yerken kimi de kurtlarını temizleyerek tüketmeyi tercih ediyor. Ayrıca peynirin afrodizyak etkisi olduğuna inanılıyor.

        • 5

          HİJYEN ŞARTLARINA UYMADIĞI İÇİN YASAKLANDI

          Ancak 1962 yılında hijyen şartlarına uymaması nedeniyle İtalyan Hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından yasaklandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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