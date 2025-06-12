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        Haberler Bilgi Yaşam Dünyanın en kısa savaşı sadece 38 dakika sürdü! Neden başladı, nasıl bitti?

        Dünyanın en kısa savaşı sadece 38 dakika sürdü! Neden başladı, nasıl bitti?

        27 Ağustos 1896 sabahı İngiliz kruvazörleri Zanzibarlı sarayı bombaladı; bombardıman 38 dakika sürdü. Bu kısa süreli çatışma, tarihte "dünyanın en kısa savaşı" olarak kayıtlara geçti. Köklerinde emperyal nüfuz çekişmesi kadar köleliğin kaldırılması fikri de yatıyordu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 07:30
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        • 1

          Afrika’daki imparatorluk yarışı, Zanzibar’da 38 dakikalık bir savaşla doruğa çıktı. Sarayın bombalanmasıyla sultan devrildi, yerine Britanya destekli bir lider geldi. Olay, kısa sürede büyük değişimlerin yaşanabileceğini gösterdi.

        • 2

          DÜNYANIN EN KISA SAVAŞI: 38 DAKİKADA BİTEN ÇATIŞMA

          Zanzibar’da 1896’da yaşanan bu çatışma, sadece süresiyle değil, sömürge rekabetinin küçük bir adada nasıl doruğa çıktığını göstermesiyle de dikkat çekiyor.

        • 3

          ARKA PLAN: SÖMÜRGECİ YARIŞ VE GERİLİM

          Britanya ile Almanya, 19. yüzyıl sonunda Afrika’da etki alanı mücadelesine girmişti. 1890’daki Heligoland-Zanzibar Antlaşması ile Zanzibar Britanya’nın kontrolüne geçti. Ada halkı bu müdahalelerden rahatsızdı; köleliğin kaldırılması ve ticaret politikaları gerilimi artırdı.

        • 4

          HALİD’İN DARBE GİRİŞİMİ

          25 Ağustos 1896’da Britanya yanlısı Sultan Hamad’ın ölümü sonrası Halid bin Barghaş, sarayı ele geçirerek 3.000 kişilik bir kuvvetle direnişe geçti. Britanya ise Hamud bin Muhammed’i destekliyordu ve Halid’in iktidarını tanımadı.

        • 5

          SAVAŞIN PATLAK VERMESİ

          İngiliz konsolos Sir Basil Cave, Halid’e sabah 09:00’a kadar çekilmesi için ültimatom verdi. Reddedilince İngiliz savaş gemileri ateşe başladı. Saray 2 dakika içinde ağır hasar aldı.

        • 6

          38 DAKİKADA BİTİŞ

          Saat 09:46’da çatışma sona erdi. Halid Alman konsolosluğuna sığınarak kaçtı. 500’e yakın kayıp veren Halid’in kuvvetleri yenildi; Britanya tarafında sadece bir denizci hafif yaralandı.

        • 7

          SONUÇLAR

          Aynı gün Hamud tahta geçti. Britanya’nın kontrolü pekişti, kölelik kaldırıldı, ada tam anlamıyla sömürge düzenine girdi.

          Kaynak: Britannica, History Extra, Historic UK

          Fotoğraf kaynak: ShutterStock AI

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