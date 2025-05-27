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        Çalışma çağındaki yüksek eğitimli nüfusta İrlanda birinci sırada

        25-64 yaş arası nüfusta lisans, yüksek lisans ve üzeri bir eğitimi tamamlama oranları göz önüne alınarak bir sıralama yapıldığında, İrlanda çalışma çağındaki nüfusunun %52.4'ünün lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip olmasıyla ilk sırada. İsviçre, Singapur ve Belçika, %44'ü aşarak İrlanda'yı yakından takip ediyor. Avrupa kıtası, barındırdığı ülkelerin yarıdan fazlasının sahip olduğu yüksek eğitim oranlarıyla listeye hakim konumda.

        Giriş: 27.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:28
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        #Yüksek eğitim

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