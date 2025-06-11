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        Haberler Dünyadan Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyeleri askerlik görevini tamamladı: BTS şarkıcıları RM ve V ordudan teshis oldu - magazin haberleri

        Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyeleri askerden döndü

        Güney Koreli pop grubu BTS'in iki üyesi RM ve V, askerlik görevini bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:52
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        Ünlü şarkıcılar terhis oldu
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        Dünyaca ünlü Güney Koreli pop grubu BTS'in iki üyesi daha askerliğini tamamladı. K-pop hayranlarının uzun zamandır beklediği BTS üyeleri buluşması çok yakın.

        BTS üyeleri RM ve V, Güney Kore ordusundan terhis oldu. Hayranları, üniformalarıyla ordudan ayrılan ikiliyi karşılamak için Güney Kore'nin Chuncheon şehrine akın etti.

        V, hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve geri dönüş performansı için biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledi.

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        Jin ve J-Hope Haziran ve Ekim 2024'te askeri görevlerini tamamlamıştı. Jimin ve Jungkook'un bu hafta, Suga'nın da bu ayın sonlarında vatani görevlerini tamamlayacakları öğrenildi. Zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayan üyelerin terhislerinin ardından BTS'in yeniden bir araya gelmesi kaçınılmaz.

        Üyelerinin, 18 ila 35 yaş arasındaki Güney Koreli erkekler için zorunlu olan 18 aylık askerlik hizmetini yerine getirmeleri için, BTS grubu, 2023'te faaliyetlerine ara vermişti.

        BTS'in dünya çapında hayranları, kendilerini 'B-Army' (B Ordusu) olarak tanımlıyor

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        #K-Pop
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