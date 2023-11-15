Dünya, sokakta yürürken ne kadar güvende hissediyor?
Gallup tarafından her yıl yayımlanan Küresel Kanun ve Düzen Raporu yayımlandı. 2023 yılı raporu için 140'tan fazla ülke ve bölgede 146.000'den fazla yetişkinle görüşüldü. Kanun ve Düzen Endeksi, insanların yaşadığı bölgede kişisel güvenlik ve kanun yaptırımlarıyla ilgili deneyimlerini ölçmek ve sıralamak amacıyla yapılmakta. Rapora göre dünya çapında yaşadığı bölgedeki yerel polise ve kanun gücüne güvendiğini ifade edenlerin oranı yüzde 50.
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Giriş: 15.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:45