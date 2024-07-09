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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünya nüfus sıralaması

        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu

        BM nüfus tahminlerine göre 2023'te en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile ABD izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39.7'sini oluşturdu. Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusundan yüzde 1.1 pay aldı.

        Giriş: 09.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:40
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        #Nüfus sıralaması

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