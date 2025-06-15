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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Dünya Bir Queen Meselesi AKM'de

        Dünya Bir Queen Meselesi AKM'de

        Hem gezegenimizin değerini hatırlatarak doğaya ve insana saygıyı ön plana çıkaran hem de Freddie Mercury'nin unutulmaz sesi eşliğinde dünyaya bakış açısını farklı bir ruhla sunan Dünya Bir Queen Meselesi 16 Haziran'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:14
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        Dünya Bir Queen Meselesi AKM'de
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        Türkiye’nin en gelişmiş sahne teknolojilerine ev sahipliği yapan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 16 Haziran tarihinde “Dünya Bir Queen Meselesi”ne ev sahipliği yapacak.

        Rus Sahne Sanatları, ilk perdede özgün bir klasik bale eseri olan "Dünya" ile dünyanın güzelliklerinin tükenmekte olduğunu vurgulayarak bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Eser, gezegenimizin değerini hatırlatarak doğaya ve insana saygıyı ön plana çıkarıyor.

        İkinci perdede ise "Queen Meselesi" ile Freddie Mercury’nin unutulmaz sesi eşliğinde dünyaya bakış açısını farklı bir ruhla sunan bir rock, bale ve çağdaş dans koreografisi sahnelenecek. Bu bölümde, tüm dünya çocukları için özgürlük ve güzel bir yaşam savunulurken rock müzik eşliğinde çağdaş dans örnekleri sunulacak. Dünya Bir Queen Meselesi; 16 Haziran saat 19.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda..,

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        #Dünya Bir Queen Meselesi
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #tiyatro
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