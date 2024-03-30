Dünden bugüne büyülü evren: Harry Potter oyuncuları bugün nasıl gözüküyor?
J.K Rowling'in 1997 yılında kaleme aldığı ve 2001 yılında beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter evreni bugün hala çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Büyülü evreni yakından takip eden hayranlar oyuncuların zaman içerisindeki değişimini ve yaşantılarıyla da yakından ilgileniyor. İşte, Harry Potter serisinin unutulmaz karakterlerinin bugünkü görünümleri...
- 1
Harry Potter, gerek karakterleri gerek büyüleyici hikayesi ile bugün hala bir çok yaş grubu tarafından ilgi ile seyrediliyor. Kitapları, filmleri, yan serileri ile devasa bir evren haline gelen Harry Potter evreninde en büyük başarı da elbette karakterlere hayat veren oyunculara ait. Peki bu oyuncuların bugün nasıl gözüktüklerini hiç merak ettiniz mi? İşte, dünden bugüne Harry Potter oyuncuları...
- 2
Natalia Tena — Nymphadora Tonks
- 3
Matthew Lewis - Neville Longbottom
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- 4
David Thewlis — Remus Lupin
- 5
David Bradley — Argus Filch
- 6
Harry Melling — Dudley Dursley
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- 7
Bonnie Wright — Ginny Weasley
- 8
Ian Hart — Quirinus Quirrell
- 9
Brendan Gleeson — Alastor (Mad Eye) Moody
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- 10
James Phelps — Fred Weasley
- 11
Imelda Staunton — Dolores Umbridge
- 12
Warwick Davis — Professor Filius Flitwick
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- 13
Evanna Lynch — Luna Lovegood
- 14
Katie Leung — Cho Chang
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf Kaynak: IMDb