Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri olarak yer aldığı O Ses Türkiye'de nefesler tutuldu, final için geri sayım başladu. Beyaz, Oğuzhan, Murat ve Ebru'nun takımları dün akşam ekrana gelen yarı final bölümünde finale adını yazdırmak için yarıştı. O Ses Türkiye'de 20 Ocak Perşembe akşamı O Ses Türkiye 2021 finalistleri açıklandı. İşte yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılan dün akşam O Ses Türkiye kim kazandı, finalistleri kimler oldu sorusunun cevabı ve O Ses Türkiye finalistleri