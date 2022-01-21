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Dün akşam O Ses Türkiye kim kazandı, finalistleri kim oldu? 21 Ocak 2022 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

Dün akşam O Ses Türkiye kim kazandı, finalistleri kimler oldu?

Ekranların sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiye'de final gecesi için geri sayım başladı. O Ses Türkiye'de dün akşam ekrana gelen bölümle birlikte yarı final için mücadele eden isimlerin arasından finalistlerin belirlenmesi tamamlandı. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam O Ses Türkiye kim kazandı, finalistleri kimler oldu? 21 Ocak 2022 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

21.01.2022 - 10:48 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri olarak yer aldığı O Ses Türkiye'de nefesler tutuldu, final için geri sayım başladu. Beyaz, Oğuzhan, Murat ve Ebru'nun takımları dün akşam ekrana gelen yarı final bölümünde finale adını yazdırmak için yarıştı. O Ses Türkiye'de 20 Ocak Perşembe akşamı O Ses Türkiye 2021 finalistleri açıklandı. İşte yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılan dün akşam O Ses Türkiye kim kazandı, finalistleri kimler oldu sorusunun cevabı ve O Ses Türkiye finalistleri 

  • O SES TÜRKİYE'DE FİNALE Kİm KALDI?

    o Ses Türkiye 20 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde gerçekleşen düelloların ardından Beyazıt Öztürk'ün takımından 3, Ebru Gündeş'in takımından 3, Murat Boz'un takımından 2, Oğuzhan Koç'un takımından da 2 yarışmacı adını finale yazdırmayı başardı. 

  • O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ 

    O Ses Türkiye Şampiyonunun belirlenmesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dün gece O Ses Türkiye finalde yarışacak isimler belirlendi. Yarı final düellolarının damgasını vurduğu O Ses Türkiye'de adaylar en iyi performanslarını sahneye koyabilmek için yarıştı. 

  • O Ses Türkiye'de seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz’un takımından Hakkı İlek oldu. 

    O Ses Türkiye'de finale kalan ikinci isim ise Ebru Gündeş’in takımından Mustafa Açıkgöz oldu. 

    Seyircilerin oylarıyla belirlenen finalistlerden bir sonraki oylama sonucuna göre 56 oyla Beyazıt Öztürk’ün takımından Devrim Seyrek oldu.

  • Sevilen yarışmanın final mücadelesinde var olacak diğer yarışmacı ise Murat Boz’un takımından Anastasiya Budakva oldu. 

    O Ses Türkiye'de finale kalan sonraki isimler Oğuzhan Koç’un takımından Yunus Emre Çelik, 

    Ebru Gündeş’in takımından Wafa Benradja, Mert Yenihayat, 

    Ebru Gündeş’in takımından Yaşam Hancılar, 

    Beyazıt Öztürk’ün takımından Şevval Ekiz, 

    Oğuzhan Koç’un takımından Hasan Koçak oldu.

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