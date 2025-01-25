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        Haberler Bilgi Ekonomi Dul maaşı ne kadar ve kimler alabilir? SGK’dan dul maaşı açıklaması

        Dul maaşı ne kadar ve kimler alabilir? SGK'dan dul maaşı açıklaması

        Dul maaşı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul maaşı ile ilgili açıklama geldi. SGK tarafından "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Peki Dul maaşı ne kadar ve kimler alabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:48
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        • 1

          Dul ve yetim maaşı son hesaplama tablosu, 2025 Ocak zammıyla şekillendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15.75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi. Peki Dul maaşı ne kadar ve kimler alabilir?

        • 2

          ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLİR Mİ?

          Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), dul maaşına ilişkin haberlerle ilgili, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

          Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

          Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.

          2025 DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI YÜZDE KAÇ?

          SSK ve Bağ-kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu. Dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15,75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

        • 3

          2025 DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

          Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.

          Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.

          Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

          En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:

          Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.

          Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.

          Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.

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