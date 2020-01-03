"Diğer insanların elde ettikleri muhteşem sonuçları görmek beni çok etkiledi. İlk haftamda makarna, peynir ve çikolata yiyebildiğim halde sekiz kilo verdim. Şimdi ise daha sağlıklı besleniyorum" diyen genç kadın, "Fiziksel aktiviteyi hayatıma soktum, erken kalktıp yürüyorum. Her gün işe yürüyerek gidip geliyorum. Şimdi çok daha fazla sebze yiyorum. Yemek yapmayı kesinlikle seviyorum ve artık karbonhidratlardan korkmuyorum" diye konuştu.