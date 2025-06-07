Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu! | Son dakika haberleri

        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!

        İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille kız kardeşinin düğününe giderken kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan memleketi Kırşehir'de, aynı yaştaki eşi Ecemnur Aslan ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de kaza, 5 Haziran'da saat 23.45 sıralarında, Bornova'da Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi.

        KENDİ ŞERİDİNDE GİDİYORDU

        Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine giden E.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Haydar Aslan (30) yönetimindeki otomobile çarptı.

        ARAÇLARI BARİYERE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, diğer araç ise bariyerlere çarptı.

        KARI KOCA ÖLDÜ BEBEK HASTANEDE

        Kazada Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan E.E. ve V.E.A.'nın tedavisi devam ettiği bildirildi.

        KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORMUŞ

        Bu arada Haydar Aslan'ın, kız kardeşi Merve Aslan'ın düğününe gitmek için eşi ve 5 aylık bebeği ile yola çıktığı belirtildi.

        CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

        Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e eşi Ecemnur Aslan'ın cenazesi ise Ankara'ya getirildi.

        Haydar Aslan için Ahi Evran Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, Haydar Aslan'ın ailesi ve yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

        "BANA NASIL YAPTIN BUNU"

        Cenazede Türk bayrağa sarılı tabuta sarılan Haydar Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan, "Bana nasıl yaptın bunu" diyerek gözyaşı döktü. Aslan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli İnlimurat köyünde toprağa verildi. Eşi Ecemnur Aslan’ın cenazesi ise Ankara’da Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #KIRŞEHİR
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yine kavga ettiler
        Yine kavga ettiler
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Habertürk Anasayfa