Dries Mertens, Türkiye'ye veda etti!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Belçika'ya döndü.

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Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

🇧🇪 Galatasaray'a veda eden Dries Mertens ve ailesi, İstanbul'dan ayrıldı! 👋



🎙️ Belçikalı yıldızın İstanbul'daki son anlarını HT Spor Muhabiri @ccelikcagatay, aktardı. pic.twitter.com/4jG07AXNEe — HT Spor (@HTSpor) June 2, 2025