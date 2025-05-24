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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens'ten ayrılık sinyali - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens'ten ayrılık sinyali

        Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 2-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Üzücü ama belirli kararlar vermem gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:43
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        Dries Mertens'ten ayrılık sinyali!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK MUTLUYUZ"

        Belçikalı yıldız, "Çok mutluyum. Çok oynamamış oyuncular da fırsat buldu. Göztepe, iyi bir takım ve iyi bir atmosferde oynadık. Bu maçı da kazanmış olmamız ne kadar kaliteli bir grup olduğunu gösteriyor. Çok mutluyuz. Çok kaliteli bir takıma sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

        AYRILIK SİNYALİ

        Mertens, şampiyonluk kutlamalarındaki duygusal anları için, "Evet çok duygusal bir andı. Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor. Üzücü ama karar vermem gerekiyor." sözlerini sarf etti.

        Mertens, "İlerleyen yıllarda Galatasaray'la tekrar yollarınız kesişir mi?" sorusunun ardından, "Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi karar verecek olacak insanlara da güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

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