Türkiye Down Sendromu Derneği'nin yeni merkezi Şişli'de kapılarını açtı.

700 metrekarelik alana sahip 5 katlı merkez binası, Türkmen ailesi tarafından Türkiye Down Sendromu Derneği'ne tahsis edildi.

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Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre, Şişli'de hizmet verecek dernek merkezi, Down sendromlu bireyler, eğitmenler ve ailelerin de buluşma merkezi olacak.

Uzun yıllardır dezavantajlı ve engelli bireyler için hizmet veren Türkiye Down Sendromu Derneği, yeni merkez binasıyla Down sendromlu bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım süreçlerini daha etkin bir şekilde destekleyecek. REKLAM Down Sendromu Derneği'ne yeni merkez... Türkmen ailesinin desteğiyle yeni merkez kapılarını açtı. pic.twitter.com/RQPiDOdAKx — Habertürk TV (@HaberturkTV) December 2, 2024 Yeni dernek binasının açılış törenine, Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin ile dernek binasının hayata geçmesinde katkıları bulunan İş insanı Kubilay Türkmen ve Atilla Türkmen de katıldı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da açılış törenine katılanlar arasındaydı.

İş insanı Atilla Türkmen, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kendi hikayelerine de yer verdi. Down sendromuyla, en küçük kardeşi Suat Türkmen'in doğmasıyla tanıştıklarını söyleyen Türkmen, "biz ailecek down sendromluların bir melek olduğuna inanıyoruz" dedi. İş insanı Kubilay Türkmen de, down sendromlu bireylerin gelişimi için ailenin önemine vurgu yaptı.

"Down sendromlular, eğitimli aileler sahiplendiği zaman çok daha iyi duruma gelebiliyorlar. Down sendromlu çocukların bir artı fazlalıkları sevgi, saygı. Çok az şeyle mutlu olmayı bilen çocuklar" dedi. Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin de, derneğin önemli bir misyona sahip olduğunu anlattı. Bilgin, down sendromlu bireylerin hayata eşit katılımını ve kapsayıcı bir toplum içerisinde eşit yaşamlarını sağlayacak programlar geliştirmek temel hedefimiz" diye konuştu.