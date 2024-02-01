Veyis Koç da bugüne kadar Göle ilçesinin çok soğuk olduğunu ancak Çıldır'ın Göle'yi geçtiğini anlatarak, "Eskiden Göle çok soğuktu ama artık biz rekor kırdık. Bu gidişle eksi 40'a kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.