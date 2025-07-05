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        Haberler Dünya Donald Trump vergi indirimi tasarısını imzaladı | Dış Haberler

        Vergi indirimi tasarısı yürürlükte

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan vergi indirimi tasarısı yürürlüğe girdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.07.2025 - 01:00 Güncelleme: 05.07.2025 - 01:57
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        Donald Trump tasarıyı imzaladı
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        ABD Başkanı Donald Trump tarafından "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısı, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

        Tasarı, geçtiğimiz günlerde Kongre'den ve Temsilciler Meclisinden geçmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı konuşma öncesinde, İran'a saldırılarda kullanılan B-2 ve F35 uçakları Beyaz Saray semalarında uçuruldu.

        Trump, İran'a saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının konuşlandığı Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nden görevli askerleri ve ailelerini Beyaz Saray bahçesindeki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında ağırladı.

        Balkondan katılımcılara seslenen Trump konuşmasına başlamadan önce, B-2 ve F35 uçakları Beyaz Saray semalarında uçuruldu.

        Trump, konuşmasında, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların "tarihteki en başarılı operasyonlardan biri" ve "kusursuz" olduğunu belirterek, "Her bir bomba hedefi vurdu. Tam anlamıyla yıkım oldu." değerlendirmesini yineledi.

        Orduyu modernleştireceğini söyleyen Trump, "Tüm ülkeyi Altın Kubbe ile saracağız." ifadesini kullandı.

        "ABD tekrar saygı kazandı"

        Trump, kendi döneminde ABD'nin dünya sahnesinde yeniden "saygı kazandığını" vurgulayarak, NATO liderlerinin savunma harcamalarını sırf o istediği için artırdığını ifade etti.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde "korkunç 4 yıl" geçirildiğini savunan Trump, "Afganistan, ülkemiz tarihindeki en utanç verici anlardan biriydi. Böyle bir şey olmasına bir daha asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

        Trump, ABD'nin Biden döneminin aksine güçlü sınırlara sahip olduğunu belirterek, "Geçen ayki rakamları gördünüz mü? Sınırlarımızdan sıfır düzensiz göçmen geçti." dedi.

        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

        ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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