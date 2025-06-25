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        Haberler Dünya Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi | Dış Haberler

        Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir araya geldi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin açıklama yaparken "Gerçekten önemli olan tüm konuları ele aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 20:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:12
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        Trump Zelenskiy ile görüştü
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Lahey'de bir araya geldiğini bildirdi.

        NATO'nun Lahey Zirvesi kapsamında Hollanda'da bulunan Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, burada ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.

        Trump ile uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten önemli olan tüm konuları ele aldık." dedi.

        Desteklerinden dolayı ABD ve Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin uygulanmasına yönelik konuları ele aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını görüştük. Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk. Barışı daha da yakınlaştırmaya yönelik ilgi ve yardıma hazır olma durumunu takdir ediyoruz. Ayrıntılar gelecek."

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        Görüşmede, İstanbul barış müzakereleri ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı

        Zelenskiy, daha sonra Telegram hesabından yaptığı açıklamada da Trump ile görüşmesine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

        Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuştuklarını belirten Zelenskiy, "Orta Doğu'daki başarılı operasyon için Başkan Trump'ı tebrik ettim. ABD'nin eylemlerinin sadece (İran'ın) nükleer programını değil, aynı zamanda insansız hava araçlarının üretimini de zayıflatmış olması önemli." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Rus hava saldırılarını önlemek için ABD üretimi hava savunma sistemlerinin Ukrayna tarafından satın alınması konusunun da görüşmede masaya yatırıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Ukrayna, bu ekipmanları satın almaya ve Amerikan silah üreticilerini desteklemeye hazır. Avrupa da yardımcı olabilir. Ayrıca insansız hava araçlarının olası ortak üretimi hakkında da konuştuk."

        Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucu gerçekleşen esir takası ve cenaze değişimleri hakkında Trump'a bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Rus tarafının Ukrayna'ya gönderdiği cenazeler arasında Rus askerlerinin cesetlerinin de yer aldığını öne sürdü.

        Trump ile görüşmesinde cephedeki son gelişmeleri de ele aldıklarının altını çizen Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, kesinlikle kazanmıyor." ifadesini kullandı.

        *Fotoğraf: AA

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