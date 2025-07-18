Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, tatilde
Ünlü oyuncular Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 18.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:19
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, Ortakent’te objektiflere yansıdı.
Soysert, köpeğiyle birlikte denize girdi.
İlerleyen dakikalarda Ebru Cündübeyoğlu, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Soysert ve Cündübeyoğlu, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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