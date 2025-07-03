Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı doktor maaşı son dakika açıklandı

        Doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı doktor maaşı son dakika açıklandı

        Enflasyon oranına göre memur maaşları zamlanıyor. Bu noktada doktor maaşı yeniden belirlenecek. Doktor ve hemşireler olmak üzere sağlık personeli maaşları, enflasyon verileri ölçüsünde ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Doktorların uzmanlığına göre maaş aralığı değişmektedir. Peki, doktor maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı doktor maaşı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Doktor maaşları enflasyon oranı sonrası merak konusu oluyor. Emekli ve memur tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Doktor, hemşire, ebe gibi pek çok sağlık çalışanı memurun maaşları yeniden belirleniyor. Peki doktor maaşı ne kadar oldu, zamlı doktor maaşı arttı mı?

        • 2

          ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

          Enflasyon Haziran'da %1.37 artarken, yıllık artış %35.05 oldu. SGK emeklisi için yüzde 16,67, memurlar için yüzde 15,57

          DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

          Doktor maaşları TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlendi

          Temmuz Uzman doktor 7/1: 72,006

        • 3

          2025 OCAK DOKTOR MAAŞLARI

          Uzman doktor (1/4):

          2025: 109.154 TL

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Habertürk Anasayfa