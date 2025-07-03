Doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı doktor maaşı son dakika açıklandı
Enflasyon oranına göre memur maaşları zamlanıyor. Bu noktada doktor maaşı yeniden belirlenecek. Doktor ve hemşireler olmak üzere sağlık personeli maaşları, enflasyon verileri ölçüsünde ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yeniden belirlenmektedir. Doktorların uzmanlığına göre maaş aralığı değişmektedir. Peki, doktor maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 zamlı doktor maaşı
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Doktor maaşları enflasyon oranı sonrası merak konusu oluyor. Emekli ve memur tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Doktor, hemşire, ebe gibi pek çok sağlık çalışanı memurun maaşları yeniden belirleniyor. Peki doktor maaşı ne kadar oldu, zamlı doktor maaşı arttı mı?
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ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Enflasyon Haziran'da %1.37 artarken, yıllık artış %35.05 oldu. SGK emeklisi için yüzde 16,67, memurlar için yüzde 15,57
DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Doktor maaşları TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlendi
Temmuz Uzman doktor 7/1: 72,006
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2025 OCAK DOKTOR MAAŞLARI
Uzman doktor (1/4):
2025: 109.154 TL