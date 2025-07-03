Doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı doktor maaşı son dakika açıklandı

Doktor maaşları enflasyon oranı sonrası merak konusu oluyor. Emekli ve memur tarafından merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Doktor, hemşire, ebe gibi pek çok sağlık çalışanı memurun maaşları yeniden belirleniyor. Peki doktor maaşı ne kadar oldu, zamlı doktor maaşı arttı mı?