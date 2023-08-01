Doksuri Tayfunu vurdu: Pekin'de 11 kişi hayatını kaybetti!
Çin'e ulaşan Doksuri Tayfunu ülkede etkisini göstermeye devam ederken başkent Pekin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi
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Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olduktan sonra Çin'e ulaşan Doksuri Tayfunu ülkede etkisini sürdürüyor.
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Çin'in başkenti Pekin'de 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişinin kaybolduğu açıklandı.
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Yetkililer, 2 Ağustos'ta Doğu Çin Denizi'nde tayfunun etkili olmasını ve Cıciang eyaletinin kıyı bölgelerinde gelgitlerin alarm seviyesinin üstüne çıkmasını bekliyor.
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China Daily'ye göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlar için 2010'dan beri ikinci kez "kırmızı alarm" vererek bölge sakinlerine "nehirlerden uzak durma" uyarısında bulundu.
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Global Times'ın haberine göre, ülke genelinde yaklaşık 130 milyon kişinin tayfundan etkilenmesi bekleniyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.