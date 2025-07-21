Doğum yardımı parası yattı mı? Birinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Yılı kapsamında başlatılan proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için doğum parası yatırılıyor. Maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. Peki, doğum yardımı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?