Doğum yardımı ödeme tarihleri 2025: Birinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ne zaman yatacak, hangi tarihte?
Doğum yardımı ödeme tarihleri araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birinci, ikinci ve üçüncü çocuğa yatırılacak olan çocuk yardımı ödemelerinin detayları duyuruldu. 1 Ocak 2025 itibarıyla dünyaya gelen çocuklar için doğum parası ödemeleri yapılacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve başvurular alınmıştı. Peki 2025 doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtı
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Doğum yardımı ödemelerinin yatacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğum Yardımı Yönetmeliğinde detaylar netleşti. Peki doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte birinci, ikinci ve üçüncü doğum yardımı ödeme takvimi
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DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımına yaklaşık 170 bin başvuru aldıklarını ve ödemelerin mayısta annelerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurmuştu. 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek.
Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğum yardımı ödeme tarihi açıkladı. Erdoğan, 2025 yılı doğum yardımı ödemelerinin 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.
2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs Çarşamba günü hesaplara yatacak.
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DOĞUM YARDIMI ŞARTLARI
1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocuklar için gündemde olan doğum yardımından faydalanabilmek adına:
Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilir.
Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.
Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru, çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.
Başvuruda anne, baba ve yardım için başvurulacak çocukla birlikte varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, doğruluk beyanı ve Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgilere ihtiyaç duyuluyor.
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DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?
Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranm aksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılacak.