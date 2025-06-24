Anne babaların yakından takip ettiği doğum yardımı ödemelerinin ilki Mayıs ayında hesaba yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm ebeveynlere koşulsuzca verilen maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. İşte, doğum yardımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...