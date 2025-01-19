Doğubayazıt'tan dünyaya iz bırakan bir yaşam öyküsü

1992 yılında kurulan Azersun Holding, Abdülbari Gözal'ın vizyonunun bir ürünü. Holding, Azerbaycan ekonomisinin temel taşı haline gelerek gıda, tarım, paketleme ve lojistik alanlarında liderlik ediyor. Bugün 10.000 kişilik istihdam ve yıllık 500 milyon dolarlık cirosuyla, ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir pay sahibi. Azersun'un çay, şeker ve yağ gibi ürünleri, Azerbaycan'ın mutfaklarında bir standardı temsil ediyor.

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Haydar Aliyev döneminde şekillenen ekonomik politikalarla ticari çıkışını yapan Gözal, Azerbaycan'ın gıda bağımsızlığı ve sürebilir kalkınması için stratejik adımlar attı. Azersun, sadece bir ticaret devi değil; aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir ekonomi modeli oldu.

Azerbaycan’da Kürdemir Süt tesisleri, inşaat alanında Park Boulevard, İmişli Şeker fabrikası, Bazarstore süpermarket zincirleri gibi Azerbaycan’da yaşam tarzını değiştiren işlere imza attılar. Tarım, gıda, sanayi, kağıtçılık, dış ticaret, eğitim, perakende, lojistik, spor alanında bir sürü büyük projeye imza attı.

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SİYASİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR; ÇIĞIR AÇAN MİMARİ: HAYDAR ALİYEV MERKEZİ

Abdülbari Gözal'ın Azerbaycan'daki etkisi sadece ekonomik alanla sınırlı değil. Büyük eserlere imza atan Gozal, geniş ailesinin bireyleri, çocukları yeğenleriyle birlikte bir ülkenin kaderini değiştirecek projelerde bulundu. Haydar Aliyev Merkezi, Iraklı dünya çapındaki mimar Zaha Hadid'ın imzasını taşıyan ve Azerbaycan'ın modernleşme sembolü olan bir yapı olarak öne çıkıyor. Gözal, bu projeye verdiği destekle, kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasına öncülük etti. Zaha Hadid'in benzersiz geometrik tasarımıyla inşa edilen merkez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye hem kültürel hem de uluslararası platformda önemli bir katkı sundu. Gözal, kültürel yatırımlara verdiği destekle ülkesinin modernleşme sürecine katkı sağladı.

HAYIR İŞLERİ: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAKİ SOSYAL SORUMLULUK

Abdülbari Gözal'ın hayır işleri, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de toplumun eğitim ve refah seviyesini yükseltecek projelerle dikkat çekiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yaptırdığı fakülteler, modern kampüs alanları ve öğrenciler için inşa edilen yurtlar, bölgedeki eğitim seviyesini yüksek bir standarda taşımıştır. Bunun yanı sıra, bir televizyon yayınında izlediği haberden etkilenerek Doğubayazıt'taki bir köye modern bir okul yaptırması, onun duyarlılığının çarpıcı bir örneğidir. Bu ve benzeri projeleri, Gözal'ın toplumsal sorumluluk alanındaki öncülüğünü gözler önüne sermektedir. 2019 yılında, Türkiye'deki katkıları ve liderliği nedeniyle köklerini aldığı Ağrı ilindeki İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde kendisine fahri doktora unvanı verilmiştir. Bu, onun eğitim ve toplum kalkınmasına verdiği desteğin takdir edilmesinin bir nişanıdır.

REKLAM SPOR: DÜNYADAKİ TEK YERSİZ YURTSUZ TAKIM KARABAĞ'IN BÜYÜK HİKAYESİ Karabağ Futbol Kulübü, Abdülbari Gözal'ın spor dünyasına damgasını vurduğu bir başka alan. 1993'te savaş nedeniyle yerinden edilen Azerbaycan halkının sembolü haline gelen kulüp, UEFA Avrupa Ligi'nde 2014 yılında gruplara kalan ilk Azerbaycan takımı olarak tarihe geçti. 2017'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Karabağ FK, Gözal'ın mali ve manevi desteğiyle uluslararası bir marka haline geldi. Kaçkınların takımı Avrupa kupalarının gediklisi oldu. Azersun Holding ve Gozal’ın destekleriyle oluşan ciddi bütçesiyle Karabağ FK, sportif başarılarını toplumsal dayanışmayla birleştirerek Azerbaycan'ın direniş ruhunu yansıtmaktadır. Karabağ savaşının kazanılmasında kulübün oynadığı moral ve motivasyon rolü gözlerden kaçmadı. SİYASİ BAĞLAR: ALİYEV VE ÖZAL DÖNEMLERİ Gözal'ın yükselişi, ticari zekası ve tecrübesinin sonucuydu, Aliyev ailesiyle kurduğu sıcak ilişkiler ve Turgut Özal döneminde Türkiye'deki ekonomik reformlarla hız kazandı. Turgut Özal'ın sınır ticareti ve yatırım çağrıları, Gözal'ın uluslararası ticarette etkin bir oyuncu olmasını sağladı. İran ve Azerbaycan'la kurduğu ticari ağlar, onun bölgesel entegrasyona yaptığı katkıyı gösteriyor. Abdülbari Gözal, Doğubayazıt'tan çıkan en ilginç hikayelerden birini yazdı. Sadece başarılarla dolu bir kariyer değil, aynı zamanda topluma fayda sağlayan bir miras bıraktı. Azersun Holding, Karabağ Futbol Kulübü, Haydar Aliyev Merkezi, hayır işleri ve eğitime yaptığı katkılar, onun hem ticaret hem de sosyal sorumluluk alanında ulaştığı zirveyi temsil etmektedir. Celali aşiretinden gelen kökenine sadık kalarak uluslararası başarıya ulaşan bu şahsiyet, bölgesel entegrasyon ve dayanışma için örnek bir figür olmaya devam etmektedir.