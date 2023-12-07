Doğalgaz Tüketim Desteği ne kadar oldu? Doğalgaz desteği ne zaman bitecek?
Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, zammı geldi? Doğalgaz Tüketim Desteği ne zaman bitecek?" Sorularını gündeme getirdi. Doğalgaz yardım ödemeleri bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 900 TL ile 2500 TL tutarında verilen ödemelerdir. İşte Doğalgaz Tüketim Desteği ödeme tarihleri...
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Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne ilişkin araştırmalar sıklaştı. Bilindiği gibi Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, zammı geldi? Doğalgaz Tüketim Desteği ne zaman bitecek?" İşte Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin,
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.
Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." açıklamalarında bulundu.
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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
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• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.
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