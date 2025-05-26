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        Haberler Yaşam Doğada annesiz ve bitkin bulunan yavru ayı koruma altına alındı

        Doğada annesiz ve bitkin bulunan yavru ayı koruma altına alındı

        Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:48
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        Annesiz ve bitkin bulundu, korumaya alındı
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        Sivas'ın Türkeli ilçesi Satı köyünde yaşayan Erdoğan Filiz, hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda yavru bir ayı gördü.

        Bir süre yavru ayıyı izleyen Filiz, hayvanın annesinin olmadığını fark etti.

        Bunun üzerine yavru ayıyı bulunduğu yerden alarak köy merkezine getiren Filiz, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerce teslim alınan yavru ayı Tarım ve Orman Bakanlığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Burada veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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