Eşini öperken çocukları ile birlikte çekilen karesini paylaşan Doğa Rutkay Kamal, "tbt" paylaşımına şu notu düştü:

Yıl 2018, aylardan ağustos... Henüz 40’ı çıkmıştı evlatlarımızın... Hemen Alaçatı yolunu tutmuştuk... Hep gittiğimiz o deniz kenarı, hem sevgimizin hem evlilik kararımızın, hem de yavrularımızın göbek bağlarını attığımız bu deniz kenarıydı işte.

Şimdi karşıma çıkınca bu fotoğraf, 'Ne emek verdik birbirimize' diye düşündüm. Gözlerim doldu. 'Sevmek ne uzun kelime' demiş Cemal Süreya; ne güzel demiş... Sevmek uzun, sevmek derin, tertemiz, çıkarsız, mesafesiz sevmek bir çeşit mücadele... Her şey için teşekkürler. Allah isteyen herkese nasip etsin.

Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.