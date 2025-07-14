Doç.Leman Figen Yılmaz'a Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, uluslararası kültürel iş birliklerine sunduğu katkılar nedeniyle Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen en saygın unvanlardan biri olan Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanına (Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres) layık görüldü.

1957 yılından bu yana Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Nişanı, sanat, edebiyat ve kültürel mirasın tanıtımı ile yaygınlaştırılması alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunan isimlere takdim ediliyor. Üç dereceden oluşan bu nişanın Şövalye rütbesi, yaratıcı üretim yapan ya da kültür-sanat alanının gelişimine katkı sunan kişilere veriliyor.

REKLAM advertisement1

Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, özellikle sahne sanatları alanındaki uluslararası iş birlikleri ve Fransa-Türkiye kültürel diyaloğuna sağladığı katkılar nedeniyle bu prestijli nişana Şövalye unvanıyla layık görüldü.

Doç. Dr. Yılmaz, akademik çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerden sanat kurumlarıyla gerçekleştirdiği projeler, kültürel değişim programlarına sunduğu katkılar ve kültür politikaları alanındaki çok yönlü çalışmalarıyla tanınıyor. Sanat ve edebiyat aracılığıyla uluslararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan bu nişan, aynı zamanda Fransa’nın kültürel diplomasisinin önemli araçlarından biri olarak kabul ediliyor.

Nişan, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton tarafından, Fransız Sarayı’nda düzenlenen törende kendisine takdim edildi. Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz ödülle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı: "Benim için çok değerli bir ödül. Sahne sanatları alanında çok çalıştım, çok önemli uluslararası iş birliklerine imza attım. Hem Fransa ile geliştirdiğimiz ortak projelerde hem diğer ülkelerle yaptığım ortak işlerde ortaya konan tüm bu çabanın, emeğin görünür kılınması beni çok mutlu etti. Fransız Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür ederim."