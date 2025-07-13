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        Haberler Gündem Teyit DMM'den Galata Kulesi’nde çekilen videoya yanıt

        DMM'den Galata Kulesi’nde çekilen videoya yanıt

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:19
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        DMM'den Galata Kulesi'nde çekilen videoya yanıt
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren Galata Kulesi ile ilgili iddiaya yanıt verdi:

        Galata Kulesi her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebilmektedir.

        Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir; görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir.

        Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır.

        Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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