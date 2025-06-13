Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DMM'den 'Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi' iddiasına yalanlama

        DMM'den 'Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi' iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden generallerin ölümüne sevindiği" iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        DMM'den 'Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi' iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının paylaşımında geçen X hesabının, Esra Albayrak ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

        Bu durumun, ilgili hesabın profil fotoğrafından da anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soykırımcı İsrail yanlısı propaganda hesaplarının, yine aynı sosyal medya hesabının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yaptığı daha önceki yalanlamalarımızdan hatırlanacaktır. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrardan yanadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İsrail'in vahşi saldırganlığına karşı uluslararası platformlarda ortaya koyduğu tutum bilinmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İsrail'in İran'a yönelik menfur saldırısını lanetlemiş, Türk milleti adına komşu İran halkına taziyelerini bildirmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa