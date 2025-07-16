Djordje Petrovic resmen Bournemouth'ta!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth, Chelsea'nin 25 yaşındaki file bekçisi Djordje Petrovic'i renklerine kattığını duyurdu.

Ada ekibi, bu transfer için 25 milyon Pound (yaklaşık 28.8 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyecek.

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Uruguaylı eldiven Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sırp kaleci ile ilgilenmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic, 31 maçta forma giydi ve 10 maçta gole izin vermedi. Petrovic bu süreçte kalesinde ise 38 gol gördü. He's here 🇷🇸🙌 pic.twitter.com/XhHhe3Ifyr — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 16, 2025