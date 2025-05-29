Diyarbakırlı çoban hayvan otlatırken çektiği fotoğraflarla yöresini tanıtıyor

Yaray, "Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Çocukluğumuz burada çobanlık yaparak geçti. Burada büyüdüm ve yaşadığım yerin fotoğrafçısı oldum. Araziye çıktığımda sürekli malzememi yanımda taşıyorum. Makinem yanımda olmayınca da cep telefonumu kullanıyorum. Cep telefonuyla fotoğraf çekme tekniklerini de çok iyi biliyorum" diye konuştu.