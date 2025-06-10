Elif başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli koca tutuklandı!
Diyarbakır'da, evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki Elif Kaymaz hayatını kaybetti. Dini nikahla birlikte yaşadığı Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alınıp tutuklandı. Olay yerinde 3 mermi kovanı bulundu
Diyarbakır'da olay, 7 Haziran'da Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Hudeyda Baran Alacabey, akşam saatlerinde evine döndüğü sırada dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Kaymaz'ı (28) başından tabancayla vurulmuş halde buldu.
GENÇ KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ
DHA'daki habere göre Hudeyda Baran Alacabey, dışarı çıkardığı kadını çevredekilerin de yardımıyla hastaneye götürdü.
OLAY GÜNÜ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Elif Kaymaz, olay günü hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 3 mermi kovanı bulundu.
ŞÜPHELİ KOCA TUTUKLANDI
Şüphe üzerine Hudeyda Baran Alacabey, gözaltına alındı. Alacabey, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Elif Kaymaz'ın cenazesi otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında defnedildi.