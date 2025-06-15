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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Babasını çekiçle ağır yaraladı! | Son dakika haberleri

        Babasını çekiçle ağır yaraladı!

        Diyarbakır'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi, tartıştığı babasını başına çekiçle vurarak ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:38
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        Babasını çekiçle ağır yaraladı!
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        Diyarbakır’da Y.B., evde tartıştığı babası M.B.’nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Y.B. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.’nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

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