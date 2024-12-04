19 yaşındaki Esra'dan haber yok!
Diyarbakır'da, 19 yaşındaki Esra Yakut, arkadaşlarına, dershaneden çıkıp eve gideceğini söyledi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.
DERSHANEDEN ÇIKIP EVE GİDECEKTİ
İHA'daki habere göre aile; kızlarının arkadaşlarına, dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve gelmediğini belirtti.
POLİSİN ARAMASI DEVAM EDİYOR
Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.