İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Öztemel hayatını kaybetti. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor
Diyarbakır'da kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDIHayatını kaybeden Süleyman Öztemel.
DHA'daki habere göre kavgada Süleyman Öztemel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman Öztemel doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öztemel’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmasıyla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.