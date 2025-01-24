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        Haberler Bilgi Yaşam Dişleriniz hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız ilginç bilgiler nelerdir?

        Dişlerinizle ilgili muhtemelen daha önce bilmediğiniz ilginç bilgiler nelerdir?

        Güzel bir görüntü, sağlıklı bir şekilde yemek yemek ve en çok dikkat edilen istenilen ise bembeyaz, ışıl ışıl parlayan dişlere sahip olmaktır. Dişlerimize çoğu zaman yeterli özveriyi göstermez ve dikkate almayız. Ancak bu gerçekleri öğrendikten sonra dişlerinize daha çok ilgi göstermek isteyebilirsiniz. İşte dişlerinizle ilgili şaşıracağınız bilgiler....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:30
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        Dişlerinizle ilgili ilginç gerçekler
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        İnsan vücudunda birbirinden farklı yapı ve işleyişe sahip organlar ve yapılar mevcuttur. Bunların arasında en ilginç olarak görülenlerin başında dişler gelmektedir. İşte öğrendiğinizde şaşıracağınız bilgiler...

        - Süt dişleri bebek henüz anne karnındayken oluşmaya başlar, ancak 6-12 aylık olana kadar çıkmaya başlamaz.

        - Diş minesi vücudun en sert kısmıdır; kemikten bile daha serttir.

        - Dişlerinizin üçte biri diş etlerinizin altındadır.

        - İnsanların en fazla 32 dişi vardır, ancak birçok hayvanın bizden daha fazla dişi vardır. Bir atın 44'e kadar, bir yunusun 250'ye kadar ve sıradan bir bahçe salyangozunun binlerce dişi olabilir.

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        - Ağzımız yılda 730 litreye kadar tükürük üretebilir.

        - Her insanın dişi kendine özgüdür; tıpkı parmak iziniz gibi hepsi birbirinden farklıdır.

        - Eski Mısır döneminde diş fırçaları kullanılıyordu. İcat edilmeden önce insanlar dişlerini temizlemek için küçük dalları veya parmaklarını kullanırlardı.

        - Eski Yunanlılar ve Romalılar, diş macunu icat edilmeden önce kemiklerden, yumurta kabuklarından, hayvan toynaklarından ve külden yapılan macunu kullanırlardı.

        - Diş plağı 300’den fazla bakteri türü içerir

        - Su, vücudunuzun dişlerinizi korumak için tükürük yapmasını sağlar

        - İnsanlar hayatlarının yaklaşık 39 gününü dişlerini fırçalamakla geçirirler

        - Vücudunuz hayatınız boyunca 2 yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar tükürük üretecektir.

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        DİŞLER İLE İLGİLİ UZMANLARIN AÇIKLAMALARI

        YILDA YAKLAŞIK BİR GÜNÜNÜZ DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYARAK GEÇİYOR

        Dr. Alina Lee Lane, dişlerinizi her gün dört dakika fırçalamanızı öneriyor. "Sabah ve akşam iki dakika dişlerinizi fırçalamalısınız" dedi. Bu, standart 365 günlük bir yıla göre, her yıl dişlerinizi fırçalamak için 24 saatten biraz fazla zaman harcayacağınız anlamına geliyor!

        SOĞUKLUK HİSSİ CANLILIĞINI BELİRLER

        "Dişlerinizin içinde kan damarları ve sinirler bulunur ve dişlerinizi 'canlı' yapar. 'Ölü diş', sinir dokusunun hasar gördüğü ve artık soğuğu hissedemediği diştir," diye açıklamalarda bulunan Dr. Lane, dişlerinizin soğuğu hissedip hissetmediğini görmek için yapılan testler sırasında ağrı hissederseniz, diş hekimleri yaşadığınız ağrının türünü soracak ve sorunun ne olduğunu belirlemek için genellikle ağrılı dişler üzerinde testler yapacaktır.

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        DİŞLERİNİZ KENDİ KENDİNİ İYİLEŞTİREMEZ

        "Diş, vücudumuzun kendini iyileştiremeyen tek parçasıdır," diye açıkladı Dr. Rice. Bu nedenle diş mineniz vücudunuzun çok güçlü bir parçası olsa da, gülümsemenizin uzun vadede sağlıklı görünmesi ve hissedilmesi için ona iyi bakmanız önemlidir. American Family Physician tarafından yayınlanan bir makalede , insanların düzenli kontrolleri dışında bir diş hekimine danışmak zorunda kalmalarının yaygın nedenleri arasında pulpa iltihabı (genellikle çürüklerden kaynaklanır), kırık dişler ve travmanın yer aldığı belirtiliyor.

        DİŞ TELLERİ 18. YÜZYILDA TASARLANDI

        Tıp tarihçileri, diş hekimliği öncüsü Pierre Fauchard'ın 18. yüzyılın başlarında ilk ortodontik cihazlardan birini tasarladığına inanıyor . 'Bandolet', modern kemer genişletme tekniklerinin öncüsüydü. Cihazlar gümüş veya altından yapılmıştı ve hatta o dönemde Fransa Kralı'nın diş hekimi olan Etienne Bourdet tarafından önerilmişti.

        ALTI TANEYE KADAR YİRMİ YAŞ DİŞİNİZ OLABİLİR

        "Üçüncü azı dişleriniz 'akıl dişleri' olarak bilinir. Çoğu yetişkinin dört tane akıl dişi vardır," diye açıkladı Dr. Lane. "Ancak insanların 0, 1, 2, 3 veya hatta 6 tane olması normaldir," diye ekledi. Kaç tane akıl dişiniz olduğuna bağlı olarak, ağzınızda yer bulmakta zorluk çekebilirler. Lane bize, "genellikle akıl dişleri diğer dişlerinizin yanında çıkmaz çünkü birçok insanın çeneleri onlara uymayacak kadar küçüktür!" dedi.

        Kaynak: vcdental/livescience

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