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        Haberler Dünya Dışişleri kaynakları: İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gemisindeki vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağlıyoruz | Dış Haberler

        Dışişleri kaynakları: İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gemisindeki vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağlıyoruz

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan vatandaşlara her türlü konsüler desteği sağladığını ve süreçle ilgili vatandaşların yakınlarının bilgilendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:46
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        Dışişleri'nden "Madleen" açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan gemideki Türk vatandaşları dün akşam saatlerinde karaya çıktı.

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı görüştü.

        Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirten kaynaklar, süreçle ilgili Türk vatandaşlarının yakınlarının bilgilendirildiğini ifade etti.

        Gemide 12 kişi bulunuyordu

        "Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

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        Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

        İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

        Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

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