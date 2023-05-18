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Dışişleri Bakanlığı, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Giriş: 18.05.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın İsrail hükümetine bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yinelediği ve bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını beklediği belirtildi.

Fotoğraf: AA

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