Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

        Türkiye'den, Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pencap'ta meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

        Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Pakistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

        Pakistan basınında çıkan haberlere göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, sellerde son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığını belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı
        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Habertürk Anasayfa