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        Haberler Dünya Avrupa Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya taziye mesajı | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Graz kentinde bulunan bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 03:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 03:58
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya taziye mesajı
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        Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada, Graz'daki okula düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziye, yaralılara acil şifalar dilendi.

        GRAZ'DAKİ OKUL SALDIRISI

        Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye bu sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

        Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz kenti çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

        Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini aktaran yetkililer, saldırganın bu eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

        Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Avusturya
        #haberler
        #Türkiye Dışişleri Bakanlığı
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