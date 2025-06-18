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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:55
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        Bakan Fidan Iraklı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları hakkında telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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