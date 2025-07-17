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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile ABD'de görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile ABD'de görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:55
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        Bakan Fidan, Guterres ile ABD'de görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York eyaletinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'ya iştirak etmek üzere bulunduğu New York'ta, Guterres ile bir araya geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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