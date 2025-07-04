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        Haberler Gündem Diplomasını yırtan öğrenci serbest

        Diplomasını yırtan öğrenci serbest

        Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarından gözaltına alınan öğrenci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:15
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        Diplomasını yırtan öğrenci serbest
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        Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ndeki mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Sosyoloji Bölümü yan dal öğrencisi D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, D.D'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        Mezuniyet töreninde diplomasını yırtan D.D'nin yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarını işlediği tespit edilmişti.

        Hakkında soruşturma başlatılan D.D, gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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