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        Dimitris Skyllas'tan İstanbul bestesi

        İstanbul Modern'in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'nın yeni binasındaki ilk konuğu Londra'da çalışmalarını yürüten Yunanistan asıllı besteci Dimitris Skyllas oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 19.07.2025 - 00:01
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        Dimitris Skyllas'tan İstanbul bestesi
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        Farklı coğrafyalardan sanatçılara İstanbul’un yaratıcı kültürünü keşfetme ve üretimlerine yansıtma olanağı sunan İstanbul Modern’in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, kentle doğrudan temas kuran, araştırmaya dayalı sanat üretimlerini destekliyor. Sanatçılar, müzenin küratöryel ekibiyle birlikte çalışarak yerel anlatılardan beslenen, güncel ve küresel meselelerle ilişki kuran çalışmalar geliştiriyor. Aynı zamanda İstanbul Modern’in konumu, binası ve koleksiyonları da sanatçılara bu süreçte rehberlik ediyor. Ortaya çıkan çalışmalar, sergi, performans, atölye, söyleşi ve gösterim gibi çeşitli etkinliklerle izleyiciyle buluşuyor. Programı'nın yeni binasındaki ilk konuğu Londra’da çalışmalarını yürüten Yunanistan asıllı besteci Dimitris Skyllas oldu.

        İstanbul Modern Küratörü ve Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’nın yürütücüsü Ümit Mesci, programla ilgili şunları söyledi: “İstanbul Modern’in 2018’de başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, görsel sanatlar merkezli çalışmalarını farklı coğrafyalardan sanatçılarla zenginleştirirken çok disiplinli sanat yaklaşımını da görünür kılıyor. 2020’de ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ sergisiyle ilk kez müzede izleyiciyle buluşan bu program, sanatçılara İstanbul’u taze bir bakışla keşfetme ve araştırmalarını yeni yapıtlarla geleceğe taşıma imkânı sunuyor. Yeni müze binamızdaki ilk programda yer alan Skyllas’ın katılımı ise, İstanbul Modern’in yeni dönem programlamasında farklı alanlarla kurulacak etkileşimlere dair ipuçları veriyor.”

        İstanbul’daki deneyiminin üretimine doğrudan yansıdığını belirten Dimitris Skyllas ise “İstanbul Modern’le yaptığım işbirliği, hem bireysel hem de sanatsal yolculuğumda dönüştürücü bir an oldu. Müzenin davetiyle yürüttüğüm araştırmada İstanbul’u daha da yakından tanıma imkânı buldum. Bu süreçte ortaya çıkan yeni yapıtım, burada geçirdiğim deneyimin bir tanığı olacak. Bu yüzden bir piyano bestesi üzerine çalışmayı ve yapıtı bizzat kendim icra etmeyi seçtim” dedi.

        İstanbul Modern Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında Skyllas’ın bestelediği yapıt, 12 Eylül 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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        #İstanbul Modern
        #Dimitris Skyllas 
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