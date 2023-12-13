Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında, nerelidir?
Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis ile yolların ayrıldığını duyurdu. 2022-23 sezonundan bu yana Fenerbahçe Beko'da baş antrenörlük görevini yürüten Dimitris Itoudis bir dönem Željko Obradović'in yardımcılığını da yapmıştı. Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'deki oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe sezon genelinde inişli çıkışlı bir grafik izledi. İşte Dimitris Itoudis'in hayatı ve kariyeri...
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Fenerbahçe Beko'nun koçu Dimitris Itoudis ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklama, "Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis kaç yaşında, nerelidir, hangi takımlarda çalıştı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Dimitris Itoudis biyografisi...
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DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?
8 Eylül 1970 tarihinde Yunanistan'ın Trikala şehrinde dünyaya gelen Dimitris Itoudis, koçluk kariyerine 1990-1992 tarihleri arasında Zagreb'in U-18 takımında başladı. Ardından 1992-95 yılları arasında Zagreb A Takımında yardımcı antrenörlük yapan Itoudis, 1995-96'da PAOK'ta, 1996-97'de Panionios'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.
1997-99 yılları arasında BC Filipos'ta başantrenör olan ve 1999'da BC Ment ekibinde başantrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, 1999'da tam 13 yıl sürecek Panathinaikos macerasına başladı. 1999-2012 yılları arasında, Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan ve beş EuroLeague şampiyonluğu elde eden ekibin bir parçası olan Itoudis, 2012 yazında Yunan ekibinden ayrıldı.
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2013-14 sezonunda ülkemize gelen ve Banvit ile başantrenörlük tecrübesi yaşayan Itoudis, Bandırma temsilcisiyle 30 maçlık Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 28 galibiyetle lider bitirdi ve Play-off'ta da yarı final oynama başarısı gösterdi.
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2014 yazında Banvit'ten ayrılarak Rusya'nın EuroLeague'deki güçlü temsilcisi CSKA Moskova'nın yolunu tutan Dimitris Itoudis, burada tam sekiz sezon geçirdi. Bu süre zarfında takımının kazandığı iki EuroLeague, altı VTB Ligi ve altı Rusya Ligi şampiyonluklarına liderlik eden Itoudis, EuroLeague'de 2016 ve 2019 yıllarında "Alexander Gomelskiy Yılın Koçu" ödülüne layık görüldü. Başarılı antrenör, VTB'de de beş kez yılın koçu oldu. Dimitris Itoudis, CSKA'da görev yaptığı süre zarfında 522 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 420 galibiyet elde etti.
Dimitris Itoudis, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımının başantrenörü olarak da görev yapıyor.
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FENERBAHÇE BEKO SON 4 MAÇTA MAĞLUP OLDU
Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'deki oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes'e mağlup olurken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona maçlarında kaybeden taraf oldu. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.